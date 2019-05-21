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    Шоу-биз

    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки

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    Брэдли Купер и Ирина Шейк - Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер и Ирина Шейк

    Некоторые подозревают, что на кадры попал вовсе не звезда «Мальчишника в Вегасе», а его двойник

    На прошлой неделе в СМИ попала информация, что Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером после почти четырех лет отношений. Поклонники были раздосадованы такой новостью, хоть сами влюбленные еще не подтвердили эти слухи. У них подрастает дочь Лея. Если модель и актер все же предпочтут не продолжать отношения, то им придется определиться, у кого будет жить их наследница и кто будет выплачивать алименты.

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    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки
    Брэдли Купер бросил российскую модель и был замечен в компании таинственной блондинки

    Фанаты винили в Леди Гагу в том, что она разрушила идиллию в семье актера. Однако инсайдеры утверждали, что Купер и Шейк слишком много работают, что и послужило причиной для разрыва отношений. Примечательно, что на фоне этих событий мужчину, очень похожего на Купера, засняли на камеру телефона с таинственной блондинкой. Мужчина был запечатлен с девушкой, когда выходил из автомобиля. При этом он нес сумочку своей избранницы и держал ее за руку.

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    Осталось неизвестным, кто сопровождал Купера. Пользователи Сети были огорчены выбором актера. Они считают, что блондинка и в подметки не годится Шейк.

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