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    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме

    Беременная супруга принца Уильяма вышла в желтом шелковом платье с изысканным принтом
    Во время своего дипломатического тура в Швеции принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на ланче с королем Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. После этого они в сопровождении кронпринцессы Виктории и принца Даниэля прогулялись по центральным улочкам города. Вечером же их ожидал торжественный прием. Во время всех этих мероприятий Кейт Миддлтон,
    • Сьогодні, 20:44
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    &nbsp;Кейт Миддлтон и принц Уильям
     Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Беременная супруга принца Уильяма вышла в желтом шелковом платье с изысканным принтом

    Во время своего дипломатического тура в Швеции принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на ланче с королем Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. После этого они в сопровождении кронпринцессы Виктории и принца Даниэля прогулялись по центральным улочкам города. Вечером же их ожидал торжественный прием.

    Во время всех этих мероприятий Кейт Миддлтон, которая сейчас ждет третьего ребенка, демонстрировала эталонный вкус и изысканное чувство стиля.

    Во время одного из публичных мероприятий Миддлтон примерила изысканное трапециевидное платье зеленого цвета, поверх которого надела стильное зеленое пальто и теплую меховую шапку.

    Вместе с представители шведской королевской семьи на ужине присутствовали знаменитые актеры из этой страны Алисия Викандер и Стеллан Скарсгард.

    Специально для этого приема Кейт Миддлтон выбрала волшебное длинное платье горчичного цвета с ярким цветочным принтом. Пресса уточняет, что этот наряд выпущен под брендом Erdem.

    Образ был дополнен аксессуарами принцессы Дианы – изысканными серьгами с жемчужинами в форме капель, каблуками вишневого цвета, а волосы были собраны в аккуратный пучок. В свою очередь принц Уильям был одет в черный смокинг и белую рубашку с бабочкой.

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    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме
    Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме

    К слову, официальный скандинавский тур британской супружеской пары начался с Швеции, где Кейт уже успела поупражняться с клюшкой на катке в Стокгольме. С 30 января по 2 февраля королевская чета посетит другие города Швеции и Норвегии.

    Джерело: 24 канал

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