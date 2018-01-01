Кейт Миддлтон покорила разноцветным платьем в Стокгольме

Беременная супруга принца Уильяма вышла в желтом шелковом платье с изысканным принтом

Во время своего дипломатического тура в Швеции принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на ланче с королем Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. После этого они в сопровождении кронпринцессы Виктории и принца Даниэля прогулялись по центральным улочкам города. Вечером же их ожидал торжественный прием. Во время всех этих мероприятий Кейт Миддлтон,



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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Беременная супруга принца Уильяма вышла в желтом шелковом платье с изысканным принтом

Во время своего дипломатического тура в Швеции принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на ланче с королем Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. После этого они в сопровождении кронпринцессы Виктории и принца Даниэля прогулялись по центральным улочкам города. Вечером же их ожидал торжественный прием.

Во время всех этих мероприятий Кейт Миддлтон, которая сейчас ждет третьего ребенка, демонстрировала эталонный вкус и изысканное чувство стиля.

Во время одного из публичных мероприятий Миддлтон примерила изысканное трапециевидное платье зеленого цвета, поверх которого надела стильное зеленое пальто и теплую меховую шапку.

Вместе с представители шведской королевской семьи на ужине присутствовали знаменитые актеры из этой страны Алисия Викандер и Стеллан Скарсгард.

Специально для этого приема Кейт Миддлтон выбрала волшебное длинное платье горчичного цвета с ярким цветочным принтом. Пресса уточняет, что этот наряд выпущен под брендом Erdem.

Образ был дополнен аксессуарами принцессы Дианы – изысканными серьгами с жемчужинами в форме капель, каблуками вишневого цвета, а волосы были собраны в аккуратный пучок. В свою очередь принц Уильям был одет в черный смокинг и белую рубашку с бабочкой.

К слову, официальный скандинавский тур британской супружеской пары начался с Швеции, где Кейт уже успела поупражняться с клюшкой на катке в Стокгольме. С 30 января по 2 февраля королевская чета посетит другие города Швеции и Норвегии.

Джерело: 24 канал