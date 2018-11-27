Алла Костромичева рассекретила детали нового сезона шоу «Топ-модели по-украински»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Костромичева

Стало известно, каким станет новый сезон модного реалити: мужским, женским или смешанным

Выбирали, выбирали – и выбрали! Меньше голосов по результатам голосования на сайте Нового канала набрал чисто мужской сезон. А вот между женским и смешанным шла нешуточная борьба. В итоге с перевесом всего в несколько десятков голосов победили...

«Девушки! Да-да, я изучила результаты голосования, прочитала все комментарии наших зрителей и могу официально заявить: следующий сезон «Топ-модели по-украински» будет женским! – говорит ведущая проекта Алла Костромичева. – Парни в следующем году в модельный дом не попадут. Зато у девушек появился еще один шанс проявить себя. На этот раз – никаких рамок и ограничений, кроме возрастных. Как всегда, анкеты принимаются от ребят старше 16 лет. Кастинги на новый сезон уже открыты».

Парни участвовали в проекте «Топ-модель по-украински» два сезона, а потом, продюсеры и эксперты шоу решили рискнуть.

«Смешанный сезон был экспериментом, – говорит руководитель проекта Алена Звирык. – Мне кажется, очень удачным экспериментом. Несмотря на то, что большинство наших зрителей – девочки, им было интересно наблюдать за парнями, выбирать себе любимчиков. Голосование было очень плотным, лидеры постоянно менялись. Но, видимо, девушки решили устранить конкурентов – ведь парни занимали их потенциальные места на проекте».