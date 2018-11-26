Дима Топоринский рассказал, почему ушел с «Топ-модели по-украински»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дима Топоринский

Многие зрители прочили этому красавчику место в финале модельного реалии. Но не сложилось

Такого от Димы Топоринского не ожидал никто. Покинуть проект по собственному желанию? Да еще когда тебя постоянно хвалят эксперты? Ни за что! Во время онлайн-конференции на сайте Нового канала Дима объяснил свой поступок.

«Мама съезжала с квартиры, ей нужна была помощь, – рассказал Топоринский. – Потому что делать это вдвоем с братом было сложно (у младшего брата Димы – аутизм, – прим. ред.). Так что я им помог. И себе помог. Например, нашел для нас с Ярославой квартиру».

Встречаться участники проекта – Ярослава Крутова и Дима Топоринский начали еще во время съемок. И выбыли с промежутком в неделю. Вот только Ясю домой отправили эксперты, а Дима ушел сам.

«Мне не нравится, когда говорят, будто Дима ушел из-за меня, – рассказала Ярослава Новому каналу. – Это то же самое, что называть его подкаблучником. Нет, это было взвешенное комплексное решение. Когда я покидала реалити, то говорила, что буду ждать его с победой. И считаю, что дождалась. Потому что наши отношения – это и есть наша победа».

Топоринский уверен – все, что ему нужно было, он от проекта взял.

«Меня всегда интересовала модельная сфера, – говорит Дима. – Проект был идеальным стартом, и я многому там научился. Увидел, как нужно работать, познакомился со многими крутыми людьми, встретил Ясю. Но в какой-то момент понял, что смысла находиться в реалити больше нет. Мне не нравилось, что приходится конкурировать с девочками на 10 лет младше, что нахожусь в жестком графике. Я выполнил главную цель – попал в мир моделинга. И не считаю себя проигравшим. Не уверен, что финал бы мне сильно помог в развитии карьеры. Да, 100 тысяч, которые получил победитель, – это, конечно, хорошо, но деньги тратятся легко. А опыту и желанию работать стартовый капитал не нужен».