Дима Топоринский признался, что после вылета из «Топ-модели по-украински» снял квартиру и перевез туда любимую



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Влюбленные рассказали о своих отношениях после шоу

Такого поворота событий не ожидал никто. На одной неделе эксперты модельного реалити во главе с Аллой Костромичевой отправили домой Ярославу Крутову. А на следующей по собственному желанию проект покинул ее возлюбленный Дима Топоринский. Которому, кстати, многие прочили если не победу, то точно выход в финал «Топ-модели по-украински».

«После вылета из проекта я некоторое время находилась в Киеве и уже планировала уехать к родителям, в Крым, когда реалити покинул Дима, – рассказала Яся Крутова во время онлайн-конференции на сайте Нового канала. – Между его выездом из модельного дома и моим отъездом к маме было всего несколько часов. И вместо того, чтобы поехать к себе домой, Дима сразу после последнего интервью, среди ночи, рванул к моим друзьям, у которых я тогда ночевала. Время до моего отъезда мы провели вместе. Это было вау!»

Дальше – больше. В то время, пока Ярослава навещала маму, Дима искал в Киеве квартиру. Чтобы по приезду отвезти любимую в новый дом.

Дима Топоринский и Яся

«Я ничего об этом не знала, – говорит Ярослава. – Рассчитывала, что мы вдвоем будем этим заниматься, когда я вернусь из Крыма. Но приезжаю, а у нас уже готовая квартира, которую Дима нашел и снял».

Вот уже почти полгода пара живет, работает и отдыхает вместе. Ребята утверждают – они ни капельки друг другу не надоели. И бытовые заботы никак не влияют на их отношения.

«Мы еще ни разу не ссорились, – говорит Дима Топоринский. – Нас не парят бытовые моменты. Остались крошки на столе – ну и остались. Мы творческие люди, поэтому допускаем легкий беспорядок. Обычно домашними делами занимается Ярослава – моет посуду, готовит. Я тоже иногда могу убраться. Но Яся у нас реально хранительница очага. И благодаря ей дома всегда уютно и тепло. А какой она готовит куриный бульон...»