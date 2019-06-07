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    Жизнь

    Участник проекта «Топ-модель по-украински» шокировал поклонников новыми татуировками

    • Розсилка
    Участник проекта «Топ-модель по-украински» шокировал поклонников новыми татуировками

    Самый высокий выпускник первого сезона модельного реалити Реван похвастался в соцсетях снимком с двумя новыми татуировками под глазами

    Подписчики сначала не поверили своим глазам: «Думал, два пропущенных, а оказалось, два пропущенных от татуировщика», «Пока не увидела запись под постом, подумала, ты подрался, и у тебя синяки».

    Ментор проекта «Подиум», дизайнер Жан Грицфельдт и вовсе ограничился лаконичным «Ой». Но при рассмотрении становится понятно, что на лице Ревана не ссадины, а две надписи. На правой скуле красуется слово People, на левой – Hater. Вот такой вот необычный способ самовыражения выбрал Реван.

    «Я уже четыре года как собирался сделать такое тату! Вчера проснулся и понял: «Всё, иду бить!», – рассказывает парень. – Пока не знаю, хорошо или плохо скажется татуировка на моей будущей модельной работе, но бросать любимое дело пока не планирую!» 

    Что ж, ему удалось переплюнуть даже Диму Топоринского с собором на шее и Ясю Крутову, все тело которой покрыто разными татушками.

    До Ревана на такой экстремальный шаг решилась лишь одна выпускница модельного реалити Нового канала – Маша Шевченко, лицо которой обрамляет большой цветочный орнамент.

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