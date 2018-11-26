Учебник по красоте: Виктория Бекхэм запустила свой канал на YouTube



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Бекхэм Legion-Media

Виктория Бекхэм решила, что ей стоит быть еще ближе к поклонникам

Экс-«перчинка» и дизайнер Виктория Бекхэм будет делиться видеороликами, в которых планирует рассказать поклонникам о своем опыте в области стиля и красоты.

Вики отказалась поехать в тур со Spice Girls, но нашла себе новое занятие: в Instagram она анонсировала запуск своего «учебника по красоте»!

«Сегодня у меня особенные новости. Я запускаю свой собственный канал. Это будет учебник по красоте. Вы сможете найти там советы по стилю и много других интересных и полезных штучек от меня. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на мой канал по ссылке в профиле. Целую. Виктория Бекхэм», — сообщила поклонникам миссис Бекхэм. Такой подписью она сопроводила видео, на котором рассказывает известному журналисту и другу Даши Жуковой Дереку Бласбергу о своем канале.

Джерело: graziamagazine.ru