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    Жизнь

    Учебник по красоте: Виктория Бекхэм запустила свой канал на YouTube

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    Виктория Бекхэм - Учебник по красоте: Виктория Бекхэм запустила свой канал на YouTube
    Виктория Бекхэм
    Legion-Media

    Виктория Бекхэм решила, что ей стоит быть еще ближе к поклонникам

     Экс-«перчинка» и дизайнер Виктория Бекхэм будет делиться видеороликами, в которых планирует рассказать поклонникам о своем опыте в области стиля и красоты.

    Вики отказалась поехать в тур со Spice Girls, но нашла себе новое занятие: в Instagram она анонсировала запуск своего «учебника по красоте»!

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    Учебник по красоте: Виктория Бекхэм запустила свой канал на YouTube
    Учебник по красоте: Виктория Бекхэм запустила свой канал на YouTube
    Учебник по красоте: Виктория Бекхэм запустила свой канал на YouTube

    «Сегодня у меня особенные новости. Я запускаю свой собственный канал. Это будет учебник по красоте. Вы сможете найти там советы по стилю и много других интересных и полезных штучек от меня. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на мой канал по ссылке в профиле. Целую. Виктория Бекхэм», — сообщила поклонникам миссис Бекхэм.

    Такой подписью она сопроводила видео, на котором рассказывает известному журналисту и другу Даши Жуковой Дереку Бласбергу о своем канале.

    Джерело: graziamagazine.ru

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