Бриллианты навсегда: новые коллекция украшений Cartier покоряет fashion-мир



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Модные Дома продолжают бороться за внимание миллениалов, изучая их вкусы и интересы

Cartier одними из первых среагировали на эти перемены, представив коллекцию Juste un Clou, но не стали останавливаться на достигнутом.

Новая коллекция ювелирного Дома Cartier посвящена традиционному и грандиозному камню — бриллианту.

Украшения со сверкающими камнями придуманы и для женщин, и для мужчин, а лаконичный, но эффектный дизайн позволяет носить их утром и вечером.

Не совсем стандартным украшением в коллекции стали мужские броши. 15 бриллиантов огранки «груша» собраны в небольшой аксессуар, который предлагается не стесняясь носить на лацкане строгого пиджака.

Кафы в виде традиционных пантер Cartier и бриллиантовых колец, а также украшение для волос в этот раз оставили девушкам.

Практически все изделия, вошедшие в коллекцию. Каффы поворачиваются в разные стороны, обручи для волос в стиле Дэйзи Бьюкенен трансформируются в браслеты, кольца можно надевать друг на друга до самых фаланг — wow-эффект в Instagram гарантирован.

Джерело: vogue.ua