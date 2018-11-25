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    Бриллианты навсегда: новые коллекция украшений Cartier покоряет fashion-мир

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    Бриллианты навсегда: новые коллекция украшений Cartier покоряет fashion-мир

    Модные Дома продолжают бороться за внимание миллениалов, изучая их вкусы и интересы

    Cartier одними из первых среагировали на эти перемены, представив коллекцию Juste un Clou, но не стали останавливаться на достигнутом.

    Новая коллекция ювелирного Дома Cartier посвящена традиционному и грандиозному камню — бриллианту. 

    Украшения со сверкающими камнями придуманы и для женщин, и для мужчин, а лаконичный, но эффектный дизайн позволяет носить их утром и вечером. 

    Не совсем стандартным украшением в коллекции стали мужские броши. 15 бриллиантов огранки «груша» собраны в небольшой аксессуар, который предлагается не стесняясь носить на лацкане строгого пиджака. 

    Кафы в виде традиционных пантер Cartier и бриллиантовых колец, а также украшение для волос в этот раз оставили девушкам. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Практически все изделия, вошедшие в коллекцию. Каффы поворачиваются в разные стороны, обручи для волос в стиле Дэйзи Бьюкенен трансформируются в браслеты, кольца можно надевать друг на друга до самых фаланг — wow-эффект в Instagram гарантирован.

    Джерело: vogue.ua

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