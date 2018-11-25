Новая resort-коллекция Alexander McQueen: посвящение палеонтологам



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«Она продает ракушки на берегу моря», - рассказывает Сара Бартон о героине своей новой коллекции

Круизную коллекцию Alexander McQueen креативный директор бренда Сара Бертон посвятила Мэри Эннинг. Эта женщина жила в первой половине XIX века в британском городке Лайм-Реджис и была палеонтологом-любителем.

Не без риска для жизни Мэри добывала на скалистом берегу моря ископаемые и нашла первый в мире скелет ихтиозавра. А также совершила одно важное научное открытие — чудесный безоаровый камень, которому приписывались алхимические свойства, является окаменевшими фекалиями.

Вся современная риторика, посвященная феминизму, отталкивается от движения суфражисток. Бертон копает немного глубже и рассказывает историю женщины, которая несмотря на половую дискриминацию, стесненное материальное положение и принадлежность к религиозному меньшинству вошла в историю викторианской Англии, как ученый и коллекционер.

Мужчины, смирив гордость, обращались к Мэри за советом. Один из величайших умов своего времени Чарльз Диккенс восхищался ею. А благодарные соотечественники посвятили Эннинг скороговорку «she sells seashells on the seashore» (она продает ракушки на берегу моря).

Вся эта романтизированная история раскрывается в коллекции Alexander McQueen через обилие контрастов: черное и белое, мягкое и жесткое, воздушное и формальное.

Принты в виде ракушек и обилие украшений с жемчугом дополняют характерный для бренда викторианский стиль — оборки, корсеты, фраки и поднятые кружевные воротнички.

Джерело: vogue.ua