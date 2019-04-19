Ученые показали, как можно передвигать камни весом 25 тонн одной левой



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Шаг на пути к разгадке сооружений древних цивилизаций

Дизайн-студия Matter совместно с исследовательским центром Cemex открыли легкий способ передвижения гигантских блоков весом несколько тонн. Камни, которые, казалось бы, не сдвинуть с места без специальной техники, можно двигать своими руками, если делать это по их методу. Об этом пишет Design Boom.

Результаты своих исследований ученые представили на конференции TED, которая проходит в Ванкувере. На опубликованном ролике видно, как компоненты больших блоков можно соединять и перемещать в пространстве, не привлекая особой техники, а просто контролируя центр тяжести и устойчивости объекта.

Walking Assembly from matter design on Vimeo.

В исследовании также принимали участие ученые из Массачусетского технологического института. Они изучали, как древним цивилизациям удавалось сооружать такие огромные и тяжелые конструкции без специальной техники. Например, каменные статуи Моаи на острове Пасхи весят до 82 тонн каждая.

Джерело: Buro 24/7