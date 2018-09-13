Украинка стала успешным фитнес-тренером после частичной ампутации ноги



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Удивительная история о силе воле и характере прозвучала в эфире шоу «Цієї миті рік потому»

В студию к ведущей проекта «Цієї миті рік потому» Даше Трегубовой с обещаниями изменить жизнь пришли 7 участников. Одной из них стала Анастасия Чередник из Днепра, которая во время отдыха с супругом в Греции попала в аварию на море. Тогда ее муж погиб, а девушка практически лишилась ноги. На проект Настя пришла с обещанием снова научиться ходить и возобновить работу фитнес-тренером. Желание и сила воли помогли девушке сделать практически невозможное! Смотрите фото в материале.

Не так давно во время злосчастного отдыха в Греции Анастасия потеряла свою единственную опору – мужа. В катер, на котором пара направлялась на остров, въехала яхта. Супруг погиб, а Настя почти лишилась ноги.

«Мы ехали на маленькой туристической лодке на необитаемый остров Мани с двадцатью другими людьми. Мы с мужем сидели с правого борта прямо посередине. Мы уже были очень близко к этому острову, как внезапно люди начали кричать на лодке. Я повернула голову – и увидела яхту, которая неслась на полной скорости прямо на нас. Моя последняя мысль: «Я сейчас умру». Помню, как она наехала на мою ногу. У меня был болевой шок. Дальше я оказалась под водой, а лодка, в которой мы были, перевернулись», - рассказывает Настя. – «Я начала сразу же искать мужа, но не увидела его на поверхности. Поняла, что его нет, потому как долго находилась под водой. Судя по всему, он просто потерял сознание. А когда я посмотрела на свою ногу – она выглядела, как оторванный кусок мяса».

Единственное, что помогло тогда девушке не упасть духом, – ее ребенок.

«Ради себя не было желания держаться, а ради ребенка – да», – призналась молодая мама.

За год Настя пообещала снова начать ходить, бегать, заниматься спортом и, более того, вернуться в профессию – возобновить занятия по фитнесу.

После обещания, данного в студии проекта, девушка продолжила лечение. Во время одного из осмотров выяснилось, что левая нога Насти короче правой. Удлинять ее можно было путем подкручивания гаек на аппарате Илизарова. Несмотря на боль, девушка начала тренироваться.

Позже Насте сделали операцию и сняли аппарат. Она наконец-то возобновила занятия по фитнесу, о которых так мечтала. Вот уже два месяца Настя занимается любимым делом.

«Были моменты, когда опускались руки, и я думала, что лучше бы мне эту ногу ампутировали и быстрее поставили протез. Но я очень рада тому, что сейчас у меня есть две ноги и я могу на них ходить», - признается она.

Героиня отмечает, что теперь она, наконец-то, может нормально спать, так как аппарат Илизарова доставлял немалый дискомфорт.

«Нога болит всегда. Каждый шаг для меня – это больно. Для меня это уже норма. Нога ниже колена – один сплошной шрам. Есть мысли сделать в будущем татуировку на этом месте. А, может быть, и не буду, потому что шрамы – это свидетельство моей борьбы. Я ими даже горжусь», - добавила Настя.