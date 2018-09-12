Ученые выяснили, что любители морепродуктов чаще занимаются любовью



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В морепродуктах содержится огромное количество протеина, белка и жирных кислот омега-3. Но это далеко не все их преимущества

Согласно исследованию гарвардских ученых, употребление морепродуктов может привести к росту сексуальной жизни.

В исследовании приняли участие 500 пар, которые пытались забеременеть. На протяжении четырех лет ученые фиксировали данные о том, какие морепродукты и в каком количестве употребляли респонденты. Также они получали данные о частоте интимной близости пар и о том, как быстро им удалось забеременеть.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что 92 процента пар, которые употребляли в пищу рыбу и морепродукты чаще двух раз в неделю, смогли забеременеть уже к концу первого года. Интересным фактом стало то, что мужчины и женщины с высоким процентом потребления морепродуктов – более восьми порций в месяц – занимались сексом чаще, чем те пары, которые их не употребляли, пишет журнал XXL.

Эксперимент подтвердил, что моллюски и устрицы являются мощным афродизиаком из-за высокого содержания цинка – элемента, который ответственен за повышение либидо. Важно отметить факт, что ученые не брали во внимание такие факторы, как потребление другой пищи с высоким содержанием цинка, а также психологические факторы – совместный прием пищи и тесное взаимодействие в повседневной жизни, которые тоже оказывают положительное влияние на количество и качество секса в отношениях.