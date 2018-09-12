  1. Головна
  2. Скотч
  3. Здоровье

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоровье

    Ученые выяснили, что любители морепродуктов чаще занимаются любовью

    • Розсилка
    Ученые выяснили, что любители морепродуктов чаще занимаются любовью

    В морепродуктах содержится огромное количество протеина, белка и жирных кислот омега-3. Но это далеко не все их преимущества

    Согласно исследованию гарвардских ученых, употребление морепродуктов может привести к росту сексуальной жизни.

    В исследовании приняли участие 500 пар, которые пытались забеременеть. На протяжении четырех лет ученые фиксировали данные о том, какие морепродукты и в каком количестве употребляли респонденты. Также они получали данные о частоте интимной близости пар и о том, как быстро им удалось забеременеть.

    В ходе эксперимента ученые выяснили, что 92 процента пар, которые употребляли в пищу рыбу и морепродукты чаще двух раз в неделю, смогли забеременеть уже к концу первого года. Интересным фактом стало то, что мужчины и женщины с высоким процентом потребления морепродуктов – более восьми порций в месяц – занимались сексом чаще, чем те пары, которые их не употребляли, пишет журнал XXL.

    Эксперимент подтвердил, что моллюски и устрицы являются мощным афродизиаком из-за высокого содержания цинка – элемента, который ответственен за повышение либидо. Важно отметить факт, что ученые не брали во внимание такие факторы, как потребление другой пищи с высоким содержанием цинка, а также психологические факторы – совместный прием пищи и тесное взаимодействие в повседневной жизни, которые тоже оказывают положительное влияние на количество и качество секса в отношениях.

    Читайте також
    мужчина и женщина образ жизни здоровый образ жизни здоровое питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ