Украинская спортсменка снялась для эротического календаря во Франции (фото)



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Надежда Кодола - пятикратная чемпионка Украины и двукратная чемпионка Франции instagram.com/nadyakodola/

Волейболистка Надежда Кодола выступает за «Канны» с 2015 года

31-летняя украинская волейболистка Надежда Кодола, которая родилась в селе Микуличин Яремчанского района Ивано-Франковской области, снялась в откровенной фотосессии для клубного календаря французского клуба «Канны» на 2020 год.

instagram.com/nadyakodola/

Надежда Кодола была чемпионкой Европы-2005 среди девушек до 18 лет. Кроме «Галичанки», в Украине она выступала за «Химик» из Южного Одесской области.

В «Канны» Надежда перебралась в 2015 году в ранге пятикратной чемпионки и двукратной обладательницы Кубка Украины. В 2016-м и 2018 годах Кодола становилась с новым клубом чемпионкой Франции, а предыдущий сезон на правах аренды провел за румынский «Бухарест», стала финалисткой местного чемпионата, но летом решением итальянского тренера Риккардо Маркези снова была возвращена во Францию.