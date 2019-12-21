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    Жизнь

    Украинская спортсменка снялась для эротического календаря во Франции (фото)

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    <p>Надежда Кодола - пятикратная чемпионка Украины и двукратная чемпионка Франции</p> <div></div> - Украинская спортсменка снялась для эротического календаря во Франции (фото)

    Надежда Кодола - пятикратная чемпионка Украины и двукратная чемпионка Франции

    instagram.com/nadyakodola/

    Волейболистка Надежда Кодола выступает за «Канны» с 2015 года

    31-летняя украинская волейболистка Надежда Кодола, которая родилась в селе Микуличин Яремчанского района Ивано-Франковской области, снялась в откровенной фотосессии для клубного календаря французского клуба «Канны» на 2020 год.

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    instagram.com/nadyakodola/

    Надежда Кодола была чемпионкой Европы-2005 среди девушек до 18 лет. Кроме «Галичанки», в Украине она выступала за «Химик» из Южного Одесской области.

    В «Канны» Надежда перебралась в 2015 году в ранге пятикратной чемпионки и двукратной обладательницы Кубка Украины. В 2016-м и 2018 годах Кодола становилась с новым клубом чемпионкой Франции, а предыдущий сезон на правах аренды провел за румынский «Бухарест», стала финалисткой местного чемпионата, но летом решением итальянского тренера Риккардо Маркези снова была возвращена во Францию.

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