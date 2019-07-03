Украинская теннисистка Элина Свитолина стала героиней ролика Nike



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Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Компания Nike выпустила серию роликов, посвященную перспективным спортсменам, которые вдохновляют

Героиней одного из них стала теннисистка Элина Свитолина – первая ракетка Украины, четвертая ракетка мира в рейтинге WTA по состоянию на конец 2018 года.

«Ты должна быть уверена в себе. Когда у тебя есть уверенность, никто тебя не сломает, – рассказывает Свитолина в самом начале ролика. – Родители говорили мне, что я должна работать в 3-4 раза усерднее, чем остальные, чтобы чего-то добиться».

Впервые она увидела по телевизору, как играет Андре Агасси, когда была очень маленькой. Элину поразило, что он вел себя как рок-звезда. Теннисистка признается, что мечтает выиграть как можно больше турниров, но уже сейчас живет так, как мечтала.

Джерело: Buro 24/7