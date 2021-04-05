Украинский шоумен перенес сложную операцию на сердце

Находясь в больничной палате, шоумен решил рассказать, что с ним собственно произошло

Украинский шоумен Дядя Жора, который в прошлом году перенес инсульт, лег под нож хирурга. Вадим Мичковский (настоящее имя актера) перенес операцию на сердце. При этом, по словам звезды, хирургическое вмешательство не было проведено на фоне обострения болезни.

Артист записал видеообращение к поклонникам с палаты больницы и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Находясь в больничной палате, шоумен решил рассказать, что с ним собственно произошло. Как утверждает артист, сейчас он чувствует себя хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

«Все задают один и тот же вопрос: "Что случилось?". В принципе, ничего не случилось. Все было планово. Лег на небольшую операцию на сердце. Кому интересно - напишите, что вам интересно, и я с удовольствием сделаю отдельный пост и расскажу вам подробнее, так, чтобы эта информация была полезна и вам» - признался актер на видео.

В прошлом году Дядя Жора перенес инсульт - он почувствовал сильную головную боль и двоение в глаза. А после комик рассказал о жизни после инсульта и назвал причину, почему у него случился этот удар.