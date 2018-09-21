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    Жизнь

    Украинский спектакль с Сергеем Жаданом номинирован на театральную премию в Нью-Йорке

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    Украинский спектакль с Сергеем Жаданом номинирован на театральную премию в Нью-Йорке

    Официальная церемония вручения премии состоится в Нью-Йорке в конце сентября

    Спектакль «1917-2017: Тичина, Жадан і Собаки» номинирован на театральную премию New York Innovative Theater Awards в пяти категориях.  Постановка  номинирована на премию в категориях «Лучшее продюсирование мюзикла», «Лучшая режиссура», «Инновационный дизайн». Группа «Жадан и собаки», а также бандурист Юлиан Китастый выдвинуты на премию в номинации «Лучшая оригинальная музыка». 

    Как сообщает The Ukrainian Weekly, нью-йоркским критикам спектакль понравился. 

    «Эта потрясающая постановка побуждает нас противостоять уродству и прославлять красоту, на которую способны люди в разгар трагедии», — пишут они.

    Также критики отмечают, что режиссеру удалось объединить поэтические тексты таким образом, что вместе они формируют мощные образы, становясь источниками переживаний. 

    «1917-2017: Тичина, Жадан і Собаки» — это спектакль, основанный на стихах двух украинских поэтов разных поколений: Павла Тычины и Сергея Жадана. Идея постановки принадлежит режиссеру Вирляне Ткач. В основе постановки лежит сборник стихов Павла Тычины «Замість сонетів і октав», который вышел в 1920 году и описывал период Красного террора в Украине в 1918-20 годах. Из-за того, что то, о чем писал Тычина, шло вразрез с социалистической идеологией, сборник подвергся жесткой критике. 

    Джерело: Buro 24/7

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