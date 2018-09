Антонио Бандерас очень странно аплодировал на Emmy: опубликовано забавное видео

Голливудского актера сравнили с Николь Кидман

Премия премией, а чувство юмора никто не отменял. На прошлогодней церемонии награждения «Оскар» пользователи отметили особую манеру аплодисментов известной актрисы Николь Кидман.

Если простые смертные хлопают ладонями, то актриса почему-то это сделала запястьями, выгибая пальцы в сторону. Такие движения зрителям напомнили поведение морского котика во время циркового представления.

Does Nicole Kidman know how to clap? An investigation https://t.co/daWxd99q5n pic.twitter.com/NC3oz727gk