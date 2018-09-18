Антонио Бандерас очень странно аплодировал на Emmy: опубликовано забавное видео
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Голливудского актера сравнили с Николь Кидман
Премия премией, а чувство юмора никто не отменял. На прошлогодней церемонии награждения «Оскар» пользователи отметили особую манеру аплодисментов известной актрисы Николь Кидман.
Если простые смертные хлопают ладонями, то актриса почему-то это сделала запястьями, выгибая пальцы в сторону. Такие движения зрителям напомнили поведение морского котика во время циркового представления.
Does Nicole Kidman know how to clap? An investigation https://t.co/daWxd99q5n pic.twitter.com/NC3oz727gk— BuzzFeed (@BuzzFeed) 27 февраля 2017 г.
Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ— Siobhan Morris (@siomo) 18 сентября 2018 г.
Сам же Антонио пока никак не отреагировал троллинг в соцсетях. Напомним, что Николь Кидман все-таки объяснила свои странные аплодисменты на церемонии. По слова актрисы она надела дорогостоящие украшения и боялась, что при хлопках драгоценности могут пострадать. Что же мешало Антонио Бандерасу пока остается загадкой.
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