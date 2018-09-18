  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Антонио Бандерас очень странно аплодировал на Emmy: опубликовано забавное видео

    • Розсилка
    Антонио Бандерас - Антонио Бандерас очень странно аплодировал на Emmy: опубликовано забавное видео
    Антонио Бандерас

    Голливудского актера сравнили с Николь Кидман

    Премия премией, а чувство юмора никто не отменял. На прошлогодней церемонии награждения «Оскар» пользователи отметили особую манеру аплодисментов известной актрисы Николь Кидман.

    Если простые смертные хлопают ладонями, то актриса почему-то это сделала запястьями, выгибая пальцы в сторону. Такие движения зрителям напомнили поведение морского котика во время циркового представления. 

    Теперь же, во время церемонии награждения Emmy-2018 под прицел зрителей попал Антонио Бандерас.
     58-летний актер собрал на себе все взгляды, когда начал странно аплодировать всего двумя пальцами правой руки. Пользователи пришли в недоумение и единогласно решили, что он обошел Кидман в странности.

    Сам же Антонио пока никак не отреагировал троллинг в соцсетях. Напомним, что Николь Кидман все-таки объяснила свои странные аплодисменты на церемонии. По слова актрисы она надела дорогостоящие украшения и боялась, что при хлопках драгоценности могут пострадать. Что же мешало Антонио Бандерасу пока остается загадкой.

    Читайте также: Самые рискованные наряды с красной дорожки «Эмми-2018» (фото)

    Читайте також
    кино актер премия
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ