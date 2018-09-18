Антонио Бандерас очень странно аплодировал на Emmy: опубликовано забавное видео



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Антонио Бандерас

Голливудского актера сравнили с Николь Кидман

Премия премией, а чувство юмора никто не отменял. На прошлогодней церемонии награждения «Оскар» пользователи отметили особую манеру аплодисментов известной актрисы Николь Кидман.

Если простые смертные хлопают ладонями, то актриса почему-то это сделала запястьями, выгибая пальцы в сторону. Такие движения зрителям напомнили поведение морского котика во время циркового представления.

Теперь же, во время церемонии награждения Emmy-2018 под прицел зрителей попал Антонио Бандерас.

58-летний актер собрал на себе все взгляды, когда начал странно аплодировать всего двумя пальцами правой руки. Пользователи пришли в недоумение и единогласно решили, что он обошел Кидман в странности.

Сам же Антонио пока никак не отреагировал троллинг в соцсетях. Напомним, что Николь Кидман все-таки объяснила свои странные аплодисменты на церемонии. По слова актрисы она надела дорогостоящие украшения и боялась, что при хлопках драгоценности могут пострадать. Что же мешало Антонио Бандерасу пока остается загадкой.

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