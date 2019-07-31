Звезда «Женского Квартала» рассказала, как медитирует в горячем душе



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Марта Адамчук

Марта Адамчук опубликовала в сети пикантный снимок

Звезда юмористического проекта «Женский Квартал» Марта Адамчук рассказала в сети, как помогает ей медитация в жизни.

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram соблазнительное фото, на котором позирует с обнаженными плечами и мокрой головой.

Марта Адамчук

А в комментариях к посту, рассказала о пользе медитации.

«Сегодня после дождя, принимая горячий дущ, я почему-то задумалась о том, как же все-таки понять себя и понять, что ты хочешь на самом деле. Чуть не впала в медитацию под водой. А потом до меня дошло, что в тот момент я делала именно то, что мне хотелось - принимала горячий душ. Оказывается, все так легко. Наверное, иногда просто нужно прийти в себя, а не выносить себе мощи и понять, что с тобой происходит все то, что ты хочешь. Уже. В данный момент. Ну и выходит, если что-то не устраивает, то стоит посмотреть - может что-то там не так с желаниями?», - поделилась своими мыслями Марта Адамчук.