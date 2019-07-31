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    Шоу-биз

    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот

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    <p>Слава Каминская</p> <p>instagram.com/babaslavka</p> - «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот

    Слава Каминская

    instagram.com/babaslavka

    Участница «НеАнгелов» шокировала общественность неожиданными новостями

    Украинская певица Слава Каминская, которая недавно развелась, пустилась во все тяжкие на отдыхе.

    В своем Инстаграме артистка поделилась фото с двумя мужчинами, с которыми, судя по всему, отлично проводит время.

    «А тому ли я дала», - игриво подписала снимок звезда.

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    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот
    «А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот

    Также в блоге артистки появилось видео, на котором она позирует перед зеркалом, демонстрируя заметно округлившийся живот. Как только подписчики увидели видео, многие сразу же принялись поздравлять Славу с третьей беременностью.

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    Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

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    певица Слава Каминская
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