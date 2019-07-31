«А тому ли я дала?»: разведенная Слава Каминская засветила округлившийся живот



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Слава Каминская instagram.com/babaslavka

Участница «НеАнгелов» шокировала общественность неожиданными новостями

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно развелась, пустилась во все тяжкие на отдыхе.

В своем Инстаграме артистка поделилась фото с двумя мужчинами, с которыми, судя по всему, отлично проводит время.

«А тому ли я дала», - игриво подписала снимок звезда.

Также в блоге артистки появилось видео, на котором она позирует перед зеркалом, демонстрируя заметно округлившийся живот. Как только подписчики увидели видео, многие сразу же принялись поздравлять Славу с третьей беременностью.