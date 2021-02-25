20-летняя писательница из Одессы умерла от голода в Москве (фото)

Аделина начала писать в 12 лет

20-летняя писательница из Одессы Аделина Шелдон скончалась в Москве. Девушка голодала перед смертью.

Тело Аделины обнаружил владелец квартиры, в которой она жила с января прошлого года. Мужчина пояснил, что познакомился с писательницей еще несколько лет назад. Шелдон произвела на него очень хорошее впечатление. «Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века. Это и все соседи отмечали», — сказал арендодатель.

Он был поражен ее эрудированностью. «Мы не раз с ней дискутировали на тему истории XVIII — XIX веков. И, надо отдать должное, ее познания впечатляли. Мы с женой не приставали к ней с расспросами, поэтому про личную жизнь особо не знаем. Только то, что она рассказывала сама», — заверил мужчина.

В последний раз он общался с уроженкой Одессы 4 февраля. Аделина ни на что не жаловалась. А через две недели она перестала отвечать на звонки и сообщения. Это вызвало подозрения у хозяина квартиры. Когда он приехал проверить, все ли в порядке, то открыть дверь не смог: она была заперта изнутри. На место пришлось вызывать слесаря, он вскрыл замки.

Москвич вошел внутрь и увидел страшную картину: в комнате возле кровати лежала мертвая Аделина. Мужчине стало ясно, что квартирантка скончалась несколько дней назад. Он вызвал скорую помощь. Полицейские, прибывшие на место, не нашли следов насильственной смерти. Правоохранители отметили, что обнаружили истощенное тело девушки.

Шелдон истязала свой организм сухим голоданием, о чем подробно рассказывала в личном дневнике на протяжении года. В холодильнике практически не было еды, писательница была затворницей и редко выходила на улицу, к ней не приходили гости. Арендная плата за квартиру составляла 55 тысяч рублей в месяц. Аделина верила в лучшее, по приезду в квартиру она отдала необходимую сумму знакомому. Девушка планировала получить гонорар за созданный проект, однако началась пандемия.

«Сама не раз говорила, что с работой все плохо. За жилье не платила, но мы и не требовали. Не выгонять же ее на улицу. Жена даже предлагала помочь устроить Аделину репетитором, она ведь знала несколько иностранных языков. Но та ни в какую», — отметил мужчина в беседе с «МК». Соседи также слышали о долгах писательницы, хотя она хотела купить собственное жилье в столице.

Аделина начала писать в 12 лет, а через три года стала студенткой Эдинбургского университета по специальности «Бизнес и экономика». Шелдон является автором первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье XVII — XVIII веков. Аделине нравился конный спорт и конкур. Она занималась танцами и играла на фортепиано.

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