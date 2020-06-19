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    Шоу-биз

    Новый трек. Tayanna спела о секретах женской силы

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    Певица Tayanna&nbsp; - Новый трек. Tayanna спела о секретах женской силы
    Певица Tayanna 

    Артистка порадовала поклонников новым синглом

    Певица Tayanna  анонсировала релиз четвертого мини-альбома и выпустила заглавный трек «Жіноча сила». Презентация состоялась сегодня на официальном YouTube-канале артистки и на всех цифровых площадках. 

    «Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас. Создавая композицию, мне хотелось, разделить с вами эмоцию счастья, безмятежности и веру в светлое будущее»,- комментирует Tayanna.

    «Жіноча сила» - открывающий сингл из будущего EP, который задает настроение всей пластинке. Автором слов и музыки выступила сама певица, а саунд-продюсером - Виталий Телезин.

    На своей странице продюсер певицы Алан Бадоев отметил:

    «Мы имеем пронзительное музыкальное высказывание талантливой современной женщины, которая успевает видеть и переломлять мир вокруг, отдавать и получать любовь, мечтать. Новое путешествие по реке света и музыки от Tayanna  нас ждет».

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