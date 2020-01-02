Умер уже третий человек, обвинивший Кевина Спейси в харассменте



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На данный момент все, кто обвинял Спейси в домогательствах и судился с ним, нет в живых

За день до случившегося актер призвал «убивать добротой»

История с обвинениями в домогательствах в адрес актера Кевина Спейси становится все более жуткой и трагичной. Вот уже третий истец по этому делу внезапно и при загадочных обстоятельствах уходит из жизни. На этот раз несчастье произошло с членом норвежской монаршей семьи и писателем Ари Беном. Как сообщают СМИ, 47-летний мужчина покончил с собой. В 2017 году Бен поведал о харассменте со стороны звезды «Карточного домика».

Самое же странное в смерти Ари, что мужчина решил свести счеты с жизнью на следующий день после публикации Кевином странного и, как многие сочли, пугающего рождественского ролика, в котором он в образе Фрэнка Андервуда призывает «убивать добротой» своих недругов.

На данный момент все, кто обвинял Спейси в домогательствах и судился с ним, нет в живых, так что больше разбирательств с актером не ведется. В мае 2019 скончалась Линда Калкин, которая одной из первых выдвинула обвинения – ее сбила машина. В сентябре умер второй, анонимный обвинитель.