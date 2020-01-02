Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
Новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена
Актер сыграет в новой работе Томаса Винтерберга
Издание Filmtotaal сообщило о том, что Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме. К сожалению для поклонников комиксов DC и картины «Джокер», это явно будет не продолжение истории о безумном клоуне.
Актеры Хоакин Феникс и Мадс Миккельсен исполнят роли в новом фильме режиссера драмы Томаса Винтерберга. Название фильма, а также жанр пока не раскрываются, однако уже известно, что наши герои исполнят роли братьев. Других Деталей о новом фильме пока нет.
Тем временем режиссер картины «Джокер» Тодд Филлипс в своем интервью изданию Variety рассказал о том, когда стоит ждать продолжение картины. Новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена, более того, далеко не факт, что именно Хоакин Феникс вновь примерит на себя грим злодея с запоминающимся смехом.