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    Жизнь

    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме

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    <p>Новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена</p> <div></div> - Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме

    Новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена

    Актер сыграет в новой работе Томаса Винтерберга

    Издание Filmtotaal сообщило о том, что Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме. К сожалению для поклонников комиксов DC и картины «Джокер», это явно будет не продолжение истории о безумном клоуне.

    Актеры Хоакин Феникс и Мадс Миккельсен исполнят роли в новом фильме режиссера драмы Томаса Винтерберга. Название фильма, а также жанр пока не раскрываются, однако уже известно, что наши герои исполнят роли братьев. Других Деталей о новом фильме пока нет.

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    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
    Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме

    Тем временем режиссер картины «Джокер» Тодд Филлипс в своем интервью изданию Variety рассказал о том, когда стоит ждать продолжение картины. Новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена, более того, далеко не факт, что именно Хоакин Феникс вновь примерит на себя грим злодея с запоминающимся смехом.

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