Софи Тернер и Джо Джонас устроили романтичное свидание в Париже



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24-летняя Софи Тернер и 29-летний Джо Джонас тайно поженились месяц назад

Влюбленные наслаждаются своим новым статусом и не устают демонстрировать собственные чувства.

Певец опубликовал снимок, сделанный во время романтичной прогулки с актрисой по Парижу. Фотография была сделана за секунду до поцелуя семейной пары.

Супруги позируют на фоне Эйфелевой башни. Поклонники засыпали пост лайками, восхитившись нежной атмосферой, которую смог передать снимок.





instagram.com/joejonas

Стоит отметить, что Софи Тернер и Джо Джонас скрывали свою свадьбу. Они поженились в Лас-Вегасе. Многие уверены, что звезды в скором времени готовятся устроить второе торжество.

Джерело: graziamagazine.ru