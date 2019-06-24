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    Шоу-биз

    Софи Тернер и Джо Джонас устроили романтичное свидание в Париже

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    Софи Тернер и Джо Джонас устроили романтичное свидание в Париже

    24-летняя Софи Тернер и 29-летний Джо Джонас тайно поженились месяц назад

    Влюбленные наслаждаются своим новым статусом и не устают демонстрировать собственные чувства.

    Певец опубликовал снимок, сделанный во время романтичной прогулки с актрисой по Парижу. Фотография была сделана за секунду до поцелуя семейной пары.

    Супруги позируют на фоне Эйфелевой башни. Поклонники засыпали пост лайками, восхитившись нежной атмосферой, которую смог передать снимок.


    instagram.com/joejonas

    instagram.com/joejonas

    Стоит отметить, что Софи Тернер и Джо Джонас скрывали свою свадьбу. Они поженились в Лас-Вегасе. Многие уверены, что звезды в скором времени готовятся устроить второе торжество.

    Джерело: graziamagazine.ru

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