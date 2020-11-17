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    Жизнь

    В Бельгии продали гоночного голубя почти за $2 миллиона

    • Розсилка
    Фото: Reuters - В Бельгии продали гоночного голубя почти за $2 миллиона
    Фото: Reuters

    Стартовая цена составляла $237

    Выращенную в Бельгии двухлетнюю самку голубя по кличке Новая Ким продали на аукционе за рекордные 1,6 миллионов евро (около 1,9 миллиона долларов). Об этом пишет Reuters.

    Торги продолжались две недели, стартовая цена 2 ноября составляла всего 200 евро (237 долларов), но быстро взлетела до 1,3 миллиона на ставках покупателей из Южной Африки. В воскресенье за птицу боролись двое любителей голубиных гонок из Китая под псевдонимами Super Duper и Hitman. Победу одержал Super Duper.

    Предыдущий рекорд был поставлен в 2019 году — тогда голубя Армандо продали за 1,4 миллиона долларов.

    Новая Ким участвовала в гонках в 2018 году и получила титул лучшей молодой птицы в Бельгии. Голуби сохраняют плодовитость в течение 10 лет, поэтому у Новой Ким есть потенциал на большое потомство.

    «Рекордная цена просто невероятна, потому что это самка. Обычно самцы стоят дороже, так как могут произвести больше потомства», — заявил основатель аукционного дома Pipa Николаас Гизельбрехт.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: птицы животные
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