В Бельгии продали гоночного голубя почти за $2 миллиона

Стартовая цена составляла $237

Выращенную в Бельгии двухлетнюю самку голубя по кличке Новая Ким продали на аукционе за рекордные 1,6 миллионов евро (около 1,9 миллиона долларов). Об этом пишет Reuters.

Торги продолжались две недели, стартовая цена 2 ноября составляла всего 200 евро (237 долларов), но быстро взлетела до 1,3 миллиона на ставках покупателей из Южной Африки. В воскресенье за птицу боролись двое любителей голубиных гонок из Китая под псевдонимами Super Duper и Hitman. Победу одержал Super Duper.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2019 году — тогда голубя Армандо продали за 1,4 миллиона долларов.

Новая Ким участвовала в гонках в 2018 году и получила титул лучшей молодой птицы в Бельгии. Голуби сохраняют плодовитость в течение 10 лет, поэтому у Новой Ким есть потенциал на большое потомство.

«Рекордная цена просто невероятна, потому что это самка. Обычно самцы стоят дороже, так как могут произвести больше потомства», — заявил основатель аукционного дома Pipa Николаас Гизельбрехт.

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