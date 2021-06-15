В Бразилии девушка умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь

При вскрытии выяснилось, что у потерпевшей был хронический бронхит

В бразильском городе Ибирите 18-летняя местная жительница умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь, сообщает журнал O Tempo.

Согласно отчету полиции, свадьба прошла на ферме в столичном регионе Белу-Оризонти. После торжества пара уехала домой в район Серра-Дурада. Ночью во время секса женщина почувствовала себя плохо, у нее началась одышка, а затем она упала в обморок. Ее 29-летний муж позвал на помощь соседа. Вместе они заказали такси, чтобы отвезти женщину в больницу, но водитель отказался везти пострадавшую в медучреждение и посоветовал вызвать скорую помощь. Мужчины попытались заказать через приложение другой автомобиль, но он тоже отказался ехать. Прибывшие через 20 минут медики подтвердили, что у новобрачной случился сердечный приступ, они повезли ее в больницу, однако по дороге женщина умерла.

При вскрытии выяснилось, что у потерпевшей был хронический бронхит. По словам полицейских, на теле невесты не было следов грубого обращения или насилия. Ее смерть рассматривается как несчастный случай.

После происшествия муж пострадавшей заявил, что хочет покинуть дом, который раньше снимал вместе с женой, и намерен поселиться с членами семьи в другом районе.

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