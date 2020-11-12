Свадьба Юрского периода: влюбленные развеселили сеть необычной фотосессией

В качестве локации для съемок они выбрали лес, в котором можно было свободно передвигаться в огромных надувных нарядах

Большинство свадебных фотографий похожи друг на друга: невеста в белом платье и жених в костюме, стоящие рядом и томно глядящие друг на друга.

Влюбленные из Огайо (США) Дженна Крупар и Джош Реттинг решили, что их фотосессия перед свадьбой будет совсем другой.

«Я видела много красивых фотографий на свадебных сайтах и в соцсетях, но все они были не в нашем вкусе. Мы оба не чувствовали интереса к традиционным снимкам», — сказала Дженна.

Девушка с самого детства была поклонницей динозавров и давно подготовила для Хэллоуина надувные костюмы трицератопса и тираннозавра.

Именно в этих костюмах пара и решила устроить свадебную фотосессию, попросив свою общую подругу Иву Холл стать фотографом. В качестве локации для съемок они выбрали лес, в котором можно было свободно передвигаться в огромных надувных нарядах.

«Мы бегали по лесу, и казалось, будто нам по пять лет. Ты чувствуешь себя таким большим и неуклюжим существом, а еще очень плохо видишь. Но это так весело. Порой я даже не знала, где стоит фотограф, и ориентировалась только на ее хихиканье. Стоять в одной позе было очень тяжело, просто потому, что мы все постоянно смеялись», — рассказывает Дженна Крупар.

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