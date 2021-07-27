В Британии барсуки захватили кладбище и раскопали могилы

Полосатые расхитители гробниц

Барсуки захватили кладбище в Великобритании и принялись раскапывать могилы. Об этом сообщает Metro.

Животные поселились и начали размножаться на кладбище Твидмут в городе Берик-апон-Туид, графство Нортумберленд, чем привели в ужас родственников похороненных там людей. Барсуки повадились устраивать норы прямо в могилах, подкапываясь под памятники.

Совет графства заявляет, что барсуки, фактически, являются неприкасаемыми животными — выдворить их с территории кладбища силой запрещает закон.

Местная жительница Алана Браун (Alana Brown) рассказала, что однажды, проходя по кладбищу, видела больше 40 барсуков, рыскавших среди могил. По ее словам, животные появились около полутора лет назад, и с тех пор с ними никто ничего не может сделать. «Я знаю многих людей, которые пострадали от нашествия барсуков. Они раскапывали могилу родственника моих знакомых 18 раз за последний 21 день», — рассказывает Браун.

Представители совета графства призывают жителей «не брать дело в свои руки» и заверили, что «внимательно следят за ситуацией». Тем не менее, пока чиновники могут только стараться оперативно ликвидировать последствия деятельности животных. Совет графства пытается найти решение проблемы вместе с экологами.

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