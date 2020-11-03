В Британии открыли первый в мире парк отдыха для ежей (видео)

Курорт построил собственный миниатюрный парк, где животные могут спокойно и беззаботно отдохнуть

Популяция ежей в Великобритании, по оценкам, уменьшилась более чем на 90%. Поэтому впервые в истории страны их внесли в список исчезающих видов. В это время ежи впадают в спячку, как правило, в местах, где им грозит опасность от людей и животных. Чтобы создать безопасную среду для спокойной гибернации, один курорт открыл первый в мире парк отдыха для ежей.

Началось все как локальная инициатива в White Cross Bay Holiday Park. Курорт построил собственный миниатюрный парк, где животные могут спокойно и беззаботно отдохнуть. Сейчас он использует его чтобы поощрить общественность узнавать, как они могут помочь ежам. Например, создавать собственные отели для зимней спячки, обеспечивать водоемы специальными пандусами, чтобы животным было удобно вылезать из воды, воздерживаться от использования вредных пестицидов, повторно разжигая костер, посмотреть не спрятался там еж и проверять высокую траву перед тем, как ее косить.

«Пребывание ежей под угрозой исчезновения - это большой удар для ценителей дикой природы. Мы стремились создать что-то большое и смелое, чтобы привлечь внимание нации и поощрить всех помочь защитить их. А что привлекает внимание лучше, чем миниатюрный парк отдыха, разработан и построен специально для ежей? Мы надеемся, что первый в мире он вдохновит людей поддержать наших колючих товарищей в их наиболее уязвимую время года », - сказала Кэтрин Линн, представитель компании Parkdean Resorts.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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Джерело: platfor.ma