В честь 80-летия Бэтмена выпустят 1,5 млн летучих мышей



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Warner Brothers и DC Comics отметят 80-летие персонажа на фестивале SXSW

В пятницу, 15 марта, в 19:00 1,5 млн живых летучих мышей выпустят в честь 80-летия Бэтмена. Они пролетят над мостом Энн-Ричардс на Конгресс-Авеню. Фестиваль SXSW проходит в Остине с 8 по 17 марта, на нём также можно приобрести эксклюзивные юбилейные товары.

Бэтмен — супергерой, персонаж комиксов издательства DC Comics. Впервые он появился в Detective Comics № 27 в мае 1939 года. Наряду с Суперменом, Бэтмен является одним из самых популярных и известных героев комиксов. Был создан художником Бобом Кейном в соавторстве с писателем Биллом Фингером.

Warner Brothers и DC Comics масштабно отмечают юбилей. Например, к памятной дате выйдет книга Detective Comics: 80 Years of Batman, пройдёт ряд мероприятий, выставок, флешмобов, а также отдельная встреча с Джеком Николсоном в честь 30-летия «Бэтмена» Тима Бёртона.

Истории про Бэтмена многократно экранизировали. В 1943 году вышла первая киноадаптация героя, состоящая из 15 эпизодов, а Льюис Уилсон стал первым актёром, воплотившим образ Бэтмена на экране. В 1989 году появилась картина Тима Бёртона «Бэтмен», где главную роль сыграл Майкл Китон. За ней в 1992 году последовал «Бэтмен возвращается». Джоэл Шумахер снял фильмы «Бэтмен навсегда» в 1995 и «Бэтмен и Робин» в 1997 году. Майкла Китона в них заменили на Вэла Килмера и Джорджа Клуни соответственно.

В 2005 году режиссёр Кристофер Нолан снял новый фильм о персонаже — «Бэтмен: Начало» с Кристианом Бейлом в главной роли Бэтмена, в 2008 году вышел сиквел, «Тёмный рыцарь», а в 2012 году трилогию завершил «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

В фильме 2016 года «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Зака Снайдера роль Брюса Уэйна исполнил актёр Бен Аффлек. В фильме «Отряд самоубийц» Бэтмен появился в качестве камео, а затем вернулся в картине «Лига Справедливости».

Сейчас ведётся работа над новым сольным проектом о Крестоносце в плаще. Планируется, что в фильме Мэтта Ривза расскажут о молодой версии Бэтмена.

Джерело: Киноафиша