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    Жизнь

    В честь покойного Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков

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    В честь покойного Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков

    Ученые считают, что пауки очень похожи на модного дизайнера

    Ученые назвали новый вид черно-белых прыгающих пауков в честь модного дизайнера Карла Лагерфельда, креативного директора Chanel, которого не стало ранее в этом году. За сходство со стилем Лагерфельда пауков прозвали Jotus karllagerfeldi. Об этом говорится в статье на сайте Evolutionary Systematic.

    Арахнологам Барбаре Баер и Джозефу Шуберту, которые дали название новому виду пауков, показалось, что внешне они очень похожи на Лагерфельда. У пауков большие глаза, напоминающие солнцезащитные очки, которые Карл никогда не снимал, а их черно-белый окрас вполне вписывается в гардероб дизайнера — черные костюмы с белыми рубашками и высокими воротниками.

    Кроме Jotus karllagerfeldi ученые описали еще 4 вида пауков из семейства Jotus — J. albimanus, J. fortiniae, J. moonensis и J. newtoni.

    Напомним, что Карл Лагерфельд ушел из жизни 19 февраля это года. Модному дизайнеру и главному идеологу дома Chanel было 85 лет. 

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    В честь покойного Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков
    В честь покойного Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков
    В честь покойного Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков
    В честь покойного Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков
    В честь покойного Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков
    В честь покойного Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков

    Модный дизайнер и «душа fashion-индустрии» Карл Лагерфельд умер в результате проблем со здоровьем, которые обострились в последние несколько недель. Дизайнер пропустил два кутюрных показа Chanel 22 января – по словам представителей компании, «он просто чувствовал себя уставшим».

    Джерело: Buro 24/7

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