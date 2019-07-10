В честь покойного Карла Лагерфельда назвали новый вид пауков
Ученые считают, что пауки очень похожи на модного дизайнера
Ученые назвали новый вид черно-белых прыгающих пауков в честь модного дизайнера Карла Лагерфельда, креативного директора Chanel, которого не стало ранее в этом году. За сходство со стилем Лагерфельда пауков прозвали Jotus karllagerfeldi. Об этом говорится в статье на сайте Evolutionary Systematic.
Арахнологам Барбаре Баер и Джозефу Шуберту, которые дали название новому виду пауков, показалось, что внешне они очень похожи на Лагерфельда. У пауков большие глаза, напоминающие солнцезащитные очки, которые Карл никогда не снимал, а их черно-белый окрас вполне вписывается в гардероб дизайнера — черные костюмы с белыми рубашками и высокими воротниками.
Кроме Jotus karllagerfeldi ученые описали еще 4 вида пауков из семейства Jotus — J. albimanus, J. fortiniae, J. moonensis и J. newtoni.
Напомним, что Карл Лагерфельд ушел из жизни 19 февраля это года. Модному дизайнеру и главному идеологу дома Chanel было 85 лет.
Модный дизайнер и «душа fashion-индустрии» Карл Лагерфельд умер в результате проблем со здоровьем, которые обострились в последние несколько недель. Дизайнер пропустил два кутюрных показа Chanel 22 января – по словам представителей компании, «он просто чувствовал себя уставшим».
Джерело: Buro 24/7