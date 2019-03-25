В Дании разработали агендерный голос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такой голос может быть использован для озвучивания онлайн-помощникови в общественной сфере

Креативное агентство Virtue совместно с фестивалем Copenhagen Pride разработали первый в мире нейтральный голос — ни мужской, ни женский. Он называется Q. Проект сделан в рамках инициативы по предотвращению гендерного разделения в технологиях. Об этом пишет Dezeen.

Агендерный голос — альтернатива существующим диджитал-помощникам, которые преимущественно используют женские имена и голоса (например, Сири и Алекса).

Сервисные платформы, которые обеспечивают онлайн-помощников, становятся все популярнее. Компании, которые занимаются их разработкой, наделяют их голосами, подходящими для той или иной ситуации. В сфере услуг чаще можно услышать женские голоса, но решение важных вопросов, связанных с финансированием или страхованием, доверяют мужским – как более авторитетным. Так считают в агентстве Virtue.

В создании нейтрального голоса помогала лингвист Анна Йоргенсен из исследовательского центра при Копенгагенском университете. Чтобы воспроизвести эффект агендерности, ученые записали 5 разных голосов (мужских и женских) и обработали их в специальной программе. Готовый результат протестировали на 4600 участниках эксперимента, которых просили оценить гендер голоса по шкале от 1 (мужской) до 5 (женский).

Проект гендерно-нейтрального голоса Q представили на конференции SXSW в Остине, штат Техас. Разработчики верят, что в будущем такой голос будут использовать не только для онлайн-помощников, но и в общественной сфере (например, озвучивать станции метро).

Джерело: Buro 24/7