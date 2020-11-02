Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться

«Выбор одежды - тема для нескончаемых экспериментов

Давно известно, что метро — одно из самых странных мест на земле. Чудаки, фрики, непризнанные гении: в подземке можно встретить кого угодно — от мага-фокусника до владельцев самых разнообразных животных. Смотрите, смейтесь, удивляйтесь и расскажите нам в комментариях, каких самых безумных пассажиров вы встречали в метро.

«Едешь такой с павлином в метро, а все смотрят в свои телефоны», «Когда первым уснул на вечеринке, а теперь надо возвращаться домой», «Выбор одежды - тема для нескончаемых экспериментов», «Интереснейшее поле для творчества - выбор питомца», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.