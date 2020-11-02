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    Курьез

    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться

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    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться

    «Выбор одежды - тема для нескончаемых экспериментов

    Давно известно, что метро — одно из самых странных мест на земле. Чудаки, фрики, непризнанные гении: в подземке можно встретить кого угодно — от мага-фокусника до владельцев самых разнообразных животных. Смотрите, смейтесь, удивляйтесь и расскажите нам в комментариях, каких самых безумных пассажиров вы встречали в метро.

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    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться
    Фото безумных пассажиров метро, которые заставят истерически смеяться

    «Едешь такой с павлином в метро, а все смотрят в свои телефоны», «Когда первым уснул на вечеринке, а теперь надо возвращаться домой», «Выбор одежды - тема для нескончаемых экспериментов», «Интереснейшее поле для творчества - выбор питомца», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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