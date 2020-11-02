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    Курьез

    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)

    • Розсилка
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)

    Что бывает, если проказников предоставить самим себе

    Домашние питомцы, живущие в одном доме с маленькими детьми, становятся очень терпеливыми. Дети используют кошек и собак, как полотна для своих художеств, наряжают в забавные костюмы, как кукол и вообще принимают их за живые игрушки. Главное в таких играх, чтобы все были довольны!

    Давайте посмотрим, что бывает, если этих проказников объединить и предоставить самим себе.

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    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)
    20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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