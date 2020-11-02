20 причин не оставлять детей наедине с домашними животными (фото)

Что бывает, если проказников предоставить самим себе

Домашние питомцы, живущие в одном доме с маленькими детьми, становятся очень терпеливыми. Дети используют кошек и собак, как полотна для своих художеств, наряжают в забавные костюмы, как кукол и вообще принимают их за живые игрушки. Главное в таких играх, чтобы все были довольны!

Давайте посмотрим, что бывает, если этих проказников объединить и предоставить самим себе.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.