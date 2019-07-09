В Instagram появится функция для борьбы с неприятными комментариями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда соцсети хочет внести свой вклад в борьбу с травлей в соцсетях, которая особенно касается подростков.

Глава Instagram Адам Моссери анонсировал новые функции приложения, которые должны помочь бороться с кибербуллингом – травлей в интернете, которой особенно подвержены подростки. Анонс появился на сайте Instagram.

Нововведений будет два. Первое касается непосредственно размещения контента: прежде чем опубликовать ваш пост или комментарий, который система приложения считывает как оскорбительный, вам предложат нажать кнопку «Я действительно хочу это опубликовать» на всплывающем окне. Тестирование показало, что многие после этого отменяют публикацию. Так, на опубликованном на сайте Instagram примере видно, что приложение будет считать оскорбительными слова «уродливый» и «глупый».

Вторым нововведением станет возможность скрывать комментарии к постам – их будет видеть только автор публикации, который сможет самостоятельно решить, открывать ли отзыв для остальных пользователей. Это сделано в том числе для тех случаев, когда хозяин профиля не хочет или не может заблокировать оскорбившего его человека или пожаловаться на него техподдержке соцсети – например, если неприятный комментарий оставил близкий человек, коллега и так далее.

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