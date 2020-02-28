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    Новини

    У Києві обікрали квартиру зірки «Скаженого весілля»: фото

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    Популярну молоду актрису Аполлінарію Василина пограбували у столиці - У Києві обікрали квартиру зірки «Скаженого весілля»: фото
    Популярну молоду актрису Аполлінарію Василина пограбували у столиці

    Грабіжники вкрали у дівчини всі цінні речі

    Зірка «Скаженого весілля» повідомила, що з нею стався неприємний інцидент. Квартиру Аполлінарії  Василини пограбували.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

    Грабіжники вкрали у дівчини всі цінні речі: макбук, ноутбук, гроші, золото, срібло, всі прикраси, годинник, жорсткі диски з особистими архівами, навіть парфуми.

    Актриса зазначила, що їй дуже прикро за цю ситуацію, адже вона самостійно і чесно заробляла собі на життя. А тут прийшли невідомі і забрали у неї все це.

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    У Києві обікрали квартиру зірки «Скаженого весілля»: фото
    У Києві обікрали квартиру зірки «Скаженого весілля»: фото
    У Києві обікрали квартиру зірки «Скаженого весілля»: фото
    У Києві обікрали квартиру зірки «Скаженого весілля»: фото
    Фото: Василини Аполлінарії

    До слова, працівники Подільського управління поліції викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у незаконному заволодінні майном громадян.

    У нічний час на своїй автівці він їздив вулицями Києва у пошуках перехожих напідпитку та пропонував їм послуги таксі, а потім грабував їх.

    Київ гроші весілля грабіжники актриса речі Instagram
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