У Києві обікрали квартиру зірки «Скаженого весілля»: фото



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Популярну молоду актрису Аполлінарію Василина пограбували у столиці

Грабіжники вкрали у дівчини всі цінні речі

Зірка «Скаженого весілля» повідомила, що з нею стався неприємний інцидент. Квартиру Аполлінарії Василини пограбували.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Грабіжники вкрали у дівчини всі цінні речі: макбук, ноутбук, гроші, золото, срібло, всі прикраси, годинник, жорсткі диски з особистими архівами, навіть парфуми.

Актриса зазначила, що їй дуже прикро за цю ситуацію, адже вона самостійно і чесно заробляла собі на життя. А тут прийшли невідомі і забрали у неї все це.

До слова, працівники Подільського управління поліції викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у незаконному заволодінні майном громадян.

У нічний час на своїй автівці він їздив вулицями Києва у пошуках перехожих напідпитку та пропонував їм послуги таксі, а потім грабував їх.