Меган Маркл сравнили с Трампом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Родственники Меган Маркл не оставляют попыток разрушить ее счастливый брак с принцем. Сестра бывшей актрисы Саманта обвинила ее в высокомерии и бесчеловечном отношении к собственной семье.

Пока Меган Маркл наслаждается жизнью в шикарных дворцах, ее репутация снова и снова проходит проверку на прочность. Сводная сестра бывшей актрисы Саманта опубликовала сразу несколько гневных постов в социальной сети, обвиняя родственницу в жестокости по отношении к отцу.

Родственница герцогини Сассекской сравнила ее с Дональдом Трампом, отметив, что Меган, как и американский президент, может с легкостью переступить через тех, кто ей мешает.

В пример Саманта привела близкую подругу Маркл Нинаки Придди, с которой избранница принца Гарри перестал общаться после расставания с бывшем мужем. Как оказалось, Придди не одобряла решение Меган о разводе, после чего впала в немилость будущей принцессы.

В одном из постов родственница герцогини Сассекской даже заявила, что готова разрушить брак сестры, но после призналась, что это была опечатка.

Так или иначе, поклонники королевской семьи уверены, что откровения семьи Маркл не проходят бесследно, негативно влияя на имидж Меган. Более того, ходят слухи, что королева Елизавета II крайне недовольна скандальной репутацией избранницы своего внука.

Джерело: The Sun