  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Меган Маркл сравнили с Трампом

    • Розсилка
    Меган Маркл сравнили с Трампом

    Родственники Меган Маркл не оставляют попыток разрушить ее счастливый брак с принцем. Сестра бывшей актрисы Саманта обвинила ее в высокомерии и бесчеловечном отношении к собственной семье.

    Пока Меган Маркл наслаждается жизнью в шикарных дворцах, ее репутация снова и снова проходит проверку на прочность. Сводная сестра бывшей актрисы Саманта опубликовала сразу несколько гневных постов в социальной сети, обвиняя родственницу в жестокости по отношении к отцу.

    Родственница герцогини Сассекской сравнила ее с Дональдом Трампом, отметив, что Меган, как и американский президент, может с легкостью переступить через тех, кто ей мешает.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Сестра Меган Маркл Саманта
    Getty Images

    В пример Саманта привела близкую подругу Маркл Нинаки Придди, с которой избранница принца Гарри перестал общаться после расставания с бывшем мужем. Как оказалось, Придди не одобряла решение Меган о разводе, после чего впала в немилость будущей принцессы.

    В одном из постов родственница герцогини Сассекской даже заявила, что готова разрушить брак сестры, но после призналась, что это была опечатка.

    Так или иначе, поклонники королевской семьи уверены, что откровения семьи Маркл не проходят бесследно, негативно влияя на имидж Меган. Более того, ходят слухи, что королева Елизавета II крайне недовольна скандальной репутацией избранницы своего внука.

    Джерело: The Sun

    Читайте також
    Меган Маркл президент Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ