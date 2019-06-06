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    Жизнь

    В сеть слили секретную свадебную фотографию Меган Маркл и принца Гарри

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    Принц Гарри и Меган Маркл - В сеть слили секретную свадебную фотографию Меган Маркл и принца Гарри
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Снимок относится к свадебной черно-белой фотосессии

    У 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри уже успел родиться наследник, а с момента свадьбы прошло более года, но поклонники пары до сих пор с удовольствием вспоминают роскошную церемонию, состоявшуюся 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. И, кажется, они готовы на все, чтобы увидеть новые снимки с торжества.

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    В сеть слили секретную свадебную фотографию Меган Маркл и принца Гарри
    В сеть слили секретную свадебную фотографию Меган Маркл и принца Гарри
    В сеть слили секретную свадебную фотографию Меган Маркл и принца Гарри

    Так, накануне в сеть попала ранее не опубликованная фотография, которую сделал Алекси Любомирский. Снимок защищен водяным знаком, и, по информации из фанатских  аккаунтов, пристально следящих за жизнью британской королевской семьи, фото было слито в сеть без ведома его автора.

    Судя по всему, снимок относится к свадебной черно-белой фотосессии, некоторые кадры из которой были опубликованы в официальном Instagram герцога и герцогини Сассекских в первую годовщину свадьбы.

     

    знаменитости Меган Маркл
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