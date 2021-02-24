В сети умиляются новыми фото юной принцессы Швеции

Поклонники любуются снимками именинницы

Традиционно в честь дня рождения юной принцессы Эстель – второй наследницы шведского престола – королевский дворец обнародует ее новые портреты. Последний раз поклонники монаршей семьи видели дочь принца Дэниэля и кронпринцессы Виктории год назад. За это время девочка заметно подросла и стала еще очаровательнее.

23 февраля Эстель отпраздновала свое девятилетие. В честь этой даты в официальном блоге дворца были размещены новые кадры именинницы. На первом фото девочка, одетая в белую блузку и клетчатую юбку, позировала одна. На втором — предстала в кадре в компании своего пятилетнего брата Оскара. Дети, с улыбкой смотревшие в объектив, держали на руках своего любимого питомца – пса Кавапу (прим.ред.: помесь пуделя и кавалер-кинг-чарльз-спаниеля).

В комментарии к новым портретам Эстель поклонники шведской королевской семьи отметили, что девочка становится все больше похожа на свою мать: они даже улыбаются одинаково.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.