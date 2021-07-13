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    Украинская рэперша эмоционально прокомментировала сотрудничество с российскими артистами

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    Украинская рэп-звезда alyona alyona - Украинская рэперша эмоционально прокомментировала сотрудничество с российскими артистами
    Украинская рэп-звезда alyona alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка прокомментировала совместную работу с группой «Каста»

    Украинская рэп-звезда alyona alyona, которая на днях попала в скандал из-за сотрудничества с российскими артистами, объяснила эту коллаборацию.

    Как известно, артистка записала совместную композицию с российской хип-хоп группой «Каста», однако это понравилось далеко не всем поклонникам творчества реперши. Поэтому Алена решила расставить точки над «и» и объяснить, почему на это согласилась.

    По словам певицы, она является поклонницей этой группы с 2000-х годов. Еще больше Алена их начала ценить после того, как они стали бороться за свободу.

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    Украинская рэперша эмоционально прокомментировала сотрудничество с российскими артистами
    Украинская рэперша эмоционально прокомментировала сотрудничество с российскими артистами
    Украинская рэперша эмоционально прокомментировала сотрудничество с российскими артистами
    Украинская рэперша эмоционально прокомментировала сотрудничество с российскими артистами

    «Как и мы это делаем много лет. Как и теперь приходится это делать исполнителям Беларуси. Далеко не у всех артистов отовсюду хватает мужества выходить на митинги в своих странах, выражая свою позицию, писать песни на болезненные темы, а не только о любви, веселье, расставаниях. Каста — одна из немногих музыкальных групп России, которая открыто протестует против путинского режима, выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси, а участники группы постоянно ходят на митинги и открыто говорят о своей позиции. Они одни из немногих, кто сказали «нам стыдно за Россию», когда у нас аннексировали Крым», — отметила Алена.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Alyona Alyona новости
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    Украинская рэперша эмоционально прокомментировала сотрудничество с российскими артистами