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    «Опять беременна?». Поведение Кейт Миддлтон на финале «Евро» смутило британцев

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    Герцогиня Кембриджская Кейт - «Опять беременна?». Поведение Кейт Миддлтон на финале «Евро» смутило британцев
    Герцогиня Кембриджская Кейт

    Герцогиня Кембриджская посетила финал Евро-2020 вместе с сыном и мужем

    Поведение многодетной герцогини Кембриджской на финале Евро-2020 смутило пользователей сети. Накануне в субботу, 11 июля, Кейт Миддлтон в компании любимого супруга — принца Уильяма и сына Джорджа посетила трибуну на «Уэмбли». Этим же составом королевская чета прибыла на матч между Англией и Италией, вместе с ними засветился и Дэвид Бекхэм, который не пропустил ни одной игры собственных коллег.

    Уже после забитого Англией мяча на второй минуте ликованию Кейт, Уильяма и Джорджа не было предела. Однако когда их страна все же пропустила гол, а затем и вовсе упустила победу, с Миддлтон начали твориться странные вещи. Герцогиня закрывала лицо руками, а затем неоднократно прикладывала руку к животу. Этот жест и спровоцировал в Сети слухи о возможном интересном положении Кейт.

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    «Вновь беременна?», «Кажись, четвертый на подходе», «Недолго свободная музыка играла», «Как по мне, так Кейт явно нужно быть внимательнее», «Интересно, что на это скажет бабушка?», «Они там наперегонки рожают?» — писали в Сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости Кейт Миддлтон
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    «Опять беременна?». Поведение Кейт Миддлтон на финале «Евро» смутило британцев