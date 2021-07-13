«Опять беременна?». Поведение Кейт Миддлтон на финале «Евро» смутило британцев

Герцогиня Кембриджская посетила финал Евро-2020 вместе с сыном и мужем

Поведение многодетной герцогини Кембриджской на финале Евро-2020 смутило пользователей сети. Накануне в субботу, 11 июля, Кейт Миддлтон в компании любимого супруга — принца Уильяма и сына Джорджа посетила трибуну на «Уэмбли». Этим же составом королевская чета прибыла на матч между Англией и Италией, вместе с ними засветился и Дэвид Бекхэм, который не пропустил ни одной игры собственных коллег.

Уже после забитого Англией мяча на второй минуте ликованию Кейт, Уильяма и Джорджа не было предела. Однако когда их страна все же пропустила гол, а затем и вовсе упустила победу, с Миддлтон начали твориться странные вещи. Герцогиня закрывала лицо руками, а затем неоднократно прикладывала руку к животу. Этот жест и спровоцировал в Сети слухи о возможном интересном положении Кейт.

«Вновь беременна?», «Кажись, четвертый на подходе», «Недолго свободная музыка играла», «Как по мне, так Кейт явно нужно быть внимательнее», «Интересно, что на это скажет бабушка?», «Они там наперегонки рожают?» — писали в Сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.