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    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)

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    23-летняя Бруна Азеведо Скальцер работает полицейским в Бразилии - Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)
    23-летняя Бруна Азеведо Скальцер работает полицейским в Бразилии

    Правоохранительница не ограничивает себя никакими рамками

    23-летняя Бруна Азеведо Скальцер работает полицейским в Бразилии. Кроме того, у девушки есть диплом юриста. Однако не профессия и специальные знания принесли ей популярность и сделали звездой. Красавица стала настоящей сенсацией благодаря эффектным снимкам в соцсетях, откровенность которых порой просто зашкаливает.

    В рабочее время Бруна отвечает за координацию дорожного движения. А когда снимает форму, отправляется в тренажерный зал, чтобы довести фигуру до совершенства и показывать соблазнительные формы в Инстаграме. Также у девушки остается время, чтобы заниматься модельным бизнесом и учиться в аспирантуре, пишет Daily Star.

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    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)
    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)
    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)
    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)
    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)
    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)
    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)
    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)
    Полисвумен из Бразилии превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму (фото)

    По словам красавицы, чтобы все успеть, она расписывает каждый день по минутам. Бруна наслаждается работой в полиции, несмотря на то что "Инстаграм", где уже более 88 тыс. подписчиков, приносит ей больше дохода. При этом коллеги не осуждают девушку, а относятся к ней с уважением. Даже своего бойфренда звезда соцсетей нашла в правоохранительной сфере.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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