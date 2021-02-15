71-летняя Алла Пугачева в дерзком мини изумила фанатов (видео)

Примадонна предстала в уютном аутфите

Дети советской певицы Аллы Пугачевой давно завоевали популярность в Сети. Малыши неизменно радуют звездных родителей своими успехами. Гарри и его сестра Лиза с раннего детства занимаются спортом, музыкой и танцами. Мальчик хорошо играет на пианино, при этом он не только воспроизводит знакомые мелодии, но и пытается сам сочинять.

На этот раз Гарри продемонстрировал свои музыкальные способности под чутким руководством мамы. Наследник звездного семейства попробовал играть то, что приходит ему на ум. При этом Алла Борисовна пыталась внести свою лепту, разбавляя музыку контрастными нотами.

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Исполнительница оказалась на переднем плане в кадре. Артистка сатирика позировала в черном платье мини-длины: этот наряд подчеркнул стройные ноги знаменитости. Дополнением образа стали лаконичные ботинки, которые звезда надела с длинными белыми носками. «Свобода творчества», — прокомментировала Пугачева.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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