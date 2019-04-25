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    Жизнь

    Ведущая «Ревизор: Магазины» рассказала, как выбрать хорошие яйца к Пасхе

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    Ирина Хоменко - Ведущая «Ревизор: Магазины» рассказала, как выбрать хорошие яйца к Пасхе
    Ирина Хоменко

    Украинские хозяюшки уже во всю готовятся к Пасхе и продолжают выискивать рецепты в кулинарных книгах и разнообразные лайфхаки

    Ведущая «Ревизор: Магазины» Ирина Хоменко раскрыла секрет выбора хороших яиц. Это произошло, когда команда реалити проводила ревизию в супермаркете «Делви», который расположен в городке Павлоград.

    Как же проверить яйца на качество и не «облажаться» с покупкой? Все очень просто! Для этого тебе понадобится только мобильный телефон со встроенным фонариком.

    «На самом деле большинство людей, когда покупают яйца, никогда их не проверяют, - отметила ведущая «Ревизор: Магазины» Ирина Хоменко. - Но сейчас я покажу тебе лайфхак, как их проверить и выбрать хорошие. Это очень просто: берем обычный мобильный телефон, включаем на нем фонарик и просвечиваем каждое яичко. Сразу видно, есть повреждения или нет. Конечно же, они должны быть без единой трещины. В противном случае они быстро протухнут».

    Обязательно нужно обратить внимание и на срок годности, который должен быть указан на упаковке. По словам Ирины Хоменко, при температуре от нуля до 20 градусов яйца могут хранится не более 25 дней.

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