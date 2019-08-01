Виктор Павлик признался, что боялся сказать маме о болезни сына



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Виктор Павлик со своей мамой

Украинский артист рассказал, как скрывал болезнь сына от мамы и почему женщина живет в постоянном страхе.

Уже месяц все судачат о новой молодой невесте 53-летнего Виктора Павлика. Поклонники певца до сих пор находятся в шоке. Они даже не знали, что он развелся с предыдущей женой. Теперь кажется, что о личной жизни артиста не знает никто, кроме мамы. От нее Виктор Павлик не скрывает ничего.

Своего неугомонного сына мама всегда понимала. И помогала во всем, о чем бы он ни попросил. Стать актрисой для клипа почти в 80 лет – легко!

«Я звоню, говорю: «Мама, к тебе приедет завтра парень и будет тебя снимать. На что она суетливо ответила: «Ой, а что же я должен взять?», – говорю: «Да ничего не надо брать, будь так, как дома – все по-домашнему». Мама говорит: «Ну хорошо, сынок, как скажешь», – рассказал Виктор Павлик в эфире «Ранку з Україною».

За всю свою жизнь Виктор Павлик лишь однажды боялся звонить маме. Тогда, когда должен был сообщить страшную новость о болезни сына, тогда Павлика-младшего врачи диагностировали саркому (рак позвонков, - прим.ред.).

«Наверное, я пытался все это держать в тайне, я понимал, что мама будет переживать», – признается артист.

А мама молилась за внука день и ночь, как и тысячи друзей, и поклонников артиста. Сегодня Павел выздоравливает. А Виктор не дождется Рождества – когда они все вместе поедут в гости в Теребовлю.

«Печально, потому что мама очень одинока – ну что, телевизор, ну Библия, ну книга – ей очень тяжело. Она постоянно в каком-то страхе живет», – поделился Виктор Павлик.

И большое счастье мамы – это когда дети приезжают в гости.

«Я приезжаю уже на все приготовленное... говорю ей: «Мама, не напрягайся, ей трудно все же, как бы ни было, 80 лет на носу, – говорит Виктор Павлик в эфире канала «Украина». – Материнская любовь – это особая любовь... любите своих родителей и обязательно помните о них, никогда не забывайте! Старайтесь все хорошо сделать для мамы, пока она еще жива, чтобы потом не было поздно и всю жизнь не каяться».