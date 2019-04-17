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    Жизнь

    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности

    • Розсилка
    <p>Меган Маркл</p> <p>Фото: соцсети</p> - Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности

    Меган Маркл

    Фото: соцсети

    Герцогиня Сассекская серьезно готовится к рождению ребенка

    После свадьбы 37-летняя Меган Маркл гораздо реже общается с друзьями из США. Но в Англии у нее появилась новая хорошая подруга - 44-летняя Виктория Бекхэм.

    Американская актриса и раньше общалась с женой Дэвида Бекхэма, но во время беременности они стали гораздо ближе друг к другу. Виктория оказалась настоящей опорой для герцогини Сассекской. Она помогает ей справиться с негативом окружающих.

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    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности
    Фото: соцсети

     «За последние несколько месяцев у девушек сложилась тесная дружба - они связаны любовью к моде, жили в Лос-Анджелесе и должны иметь толстую кожу, чтобы справиться с негативной реакцией», - рассказал один из знакомых Меган журналу New! magazine.

    Виктория так близка к Меган, что помогла ей с обустройством детской и в выборе одежды для новорожденного. У бывшей певицы четыре ребенка. Она делится с Маркл советами по воспитанию и готовит ее к материнству.

    Герцогиня Сассекская серьезно готовится к рождению ребенка. Она уже распланировала, как будут проходить роды. Меган хочет остаться дома, не будет выходить с младенцем на крыльцо и заставила принца Гарри отказаться от вредных привычек.

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    актриса Меган Маркл
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