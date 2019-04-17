Виктория Бекхэм стала близкой подругой Меган Маркл во время ее беременности



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Меган Маркл Фото: соцсети

Герцогиня Сассекская серьезно готовится к рождению ребенка

После свадьбы 37-летняя Меган Маркл гораздо реже общается с друзьями из США. Но в Англии у нее появилась новая хорошая подруга - 44-летняя Виктория Бекхэм.

Американская актриса и раньше общалась с женой Дэвида Бекхэма, но во время беременности они стали гораздо ближе друг к другу. Виктория оказалась настоящей опорой для герцогини Сассекской. Она помогает ей справиться с негативом окружающих.

«За последние несколько месяцев у девушек сложилась тесная дружба - они связаны любовью к моде, жили в Лос-Анджелесе и должны иметь толстую кожу, чтобы справиться с негативной реакцией», - рассказал один из знакомых Меган журналу New! magazine.

Виктория так близка к Меган, что помогла ей с обустройством детской и в выборе одежды для новорожденного. У бывшей певицы четыре ребенка. Она делится с Маркл советами по воспитанию и готовит ее к материнству.

Герцогиня Сассекская серьезно готовится к рождению ребенка. Она уже распланировала, как будут проходить роды. Меган хочет остаться дома, не будет выходить с младенцем на крыльцо и заставила принца Гарри отказаться от вредных привычек.



