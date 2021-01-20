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    Жизнь

    Власти Ирландии ищут двух смотрителей заброшенного острова

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    Грейт-Бласкет &mdash; необитаемый удаленный остров на юго-западе Ирландии - Власти Ирландии ищут двух смотрителей заброшенного острова
    Грейт-Бласкет — необитаемый удаленный остров на юго-западе Ирландии

    Соискатели должны свободно владеть английским

    Грейт-Бласкет — необитаемый удаленный остров на юго-западе Ирландии, ищет двух смотрителей. Это могут быть супруги или друзья. Соискателям нужно будет жить на Грейт-Бласкете с апреля по октябрь. Обязанности — следить за кофейней и тремя туристическими коттеджами, пишет Irish Central.

    На острове нет электричества и горячей воды. Зимой и осенью он заброшен, но летом — сюда приезжают туристы. Смотрители должны в это время принимать гостей. В пиковые месяцы 2019 года Грейт-Бласкет посещало более 400 человек в день.

    Свежее белье, уголь и продукты смотрители будут получать на пирсе. Все это доставляется с большой земли. Грейт-Бласкет был заброшен в 1954 году из-за оттока населения и из-за того, что власти не знали, как спасать людей в случае чрезвычайной ситуации.

    Питание и проживание на острове для смотрителей бесплатное. Алкоголь и туалетные принадлежности работники оплачивают самостоятельно. Зарплата обсуждается лично.

    Соискатели должны свободно владеть английским. Гражданам стран, не входящих в Евросоюз, необходима рабочая виза. Работодатели не покрывают расходы до того момента, пока смотрители не сядут на лодку до Грейт-Бласкета. То есть дорога до Ирландии — за свой счет.

    Подать заявку можно здесь — это официальный сайт острова. Дедлайн — 22 января. В прошлом году на вакансию претендовало около 45 тысяч человек. Работу тогда получила семейная пара из Дублина Анни Бирни и Эоин Бойл.

    Теги: виза питание путешествие
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