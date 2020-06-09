Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)



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У Итана больше нет преддиабета и ожирения печени, нормализовалось давление, а еще он больше не нуждается в средствах от астмы

Борьба с лишними килограммами не дается легко, это знают многие. И мало просто решить бороться, нужно еще и упорно следовать своему решению. А если это не два, не три и даже не пять, а девяносто килограммов лишнего веса?

Итан Спайзер из Иллинойса в 2017 году весил порядка 200 кг. Но он смог встать на путь похудения и потерял около 90 кг, да еще и жену вдохновил. И вместе они достигли потрясающих результатов!

Пара начала худеть, и их результат достоин аплодисментов!

«Потерял 200 фунтов (90,7 кг) менее чем за 2 года», — Пишет Итан в Инстаграме

Он добавляет, что карантин не обошел его стороной и за март-апрель к мужчине вернулось 9 кг. Но он взял себя в руки и за май сбросил 4,5 кг.

Его жене Ребекке удалось сбросить более 45 кг

Он говорит, что впервые за десятилетие женщина стала весить менее 90 кг. Таким образом общий результат пары — около 136 кг.

В интервью изданию Boredpanda Итан сообщил, что решение бороться с лишним весом он принял в 2017 году. Мужчина отправился в отпуск и понял, что не может нормально пристегнуть ремень в самолете, влезть в аттракционы в парке развлечений, он страдал одышкой и постоянно уставал. Незадолго до этого умерла его мама, и Итан был подавлен. Он осознал, что нужно бороться, и

Итану помогла кето-диета (сокращение и исключение углеводов из рациона) и интервальное голодание. Мужчина ел только в промежутке с полудня до 8 вечера. А потом его примером вдохновилась жена. Теперь она готовит здоровую пищу.

У Итана больше нет преддиабета и ожирения печени, нормализовалось давление, а еще он больше не нуждается в средствах от астмы, а Ребекку больше не беспокоит подошвенный фасцит.

Теперь Итану не стыдно ходить по дому в майке

Мужчина искала поддержки и постил фото в соцсетях, где они собирали положительные отзывы. Какой совет он хотел бы дать худеющим? Не стоит думать, что удастся сбросить все сразу. Нужно попытаться сделать что-то для похудения один день. А потом повторять этот день каждый день. Это трудная дорога, и поэтому нельзя сдаваться, споткнувшись о препятствия.