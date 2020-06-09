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    Жизнь

    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)

    • Розсилка
    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)

    У Итана больше нет преддиабета и ожирения печени, нормализовалось давление, а еще он больше не нуждается в средствах от астмы

    Борьба с лишними килограммами не дается легко, это знают многие. И мало просто решить бороться, нужно еще и упорно следовать своему решению. А если это не два, не три и даже не пять, а девяносто килограммов лишнего веса?

    Итан Спайзер из Иллинойса в 2017 году весил порядка 200 кг. Но он смог встать на путь похудения и потерял около 90 кг, да еще и жену вдохновил. И вместе они достигли потрясающих результатов!

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    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)
    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)
    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)
    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)
    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)
    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)
    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)
    Влюбленной паре удалось потерять около 136 кг на двоих (фото)

    Пара начала худеть, и их результат достоин аплодисментов!

     «Потерял 200 фунтов (90,7 кг) менее чем за 2 года», — Пишет Итан в Инстаграме

    Он добавляет, что карантин не обошел его стороной и за март-апрель к мужчине вернулось 9 кг. Но он взял себя в руки и за май сбросил 4,5 кг.

    Его жене Ребекке удалось сбросить более 45 кг

    Он говорит, что впервые за десятилетие женщина стала весить менее 90 кг. Таким образом общий результат пары — около 136 кг.

    В интервью изданию Boredpanda Итан сообщил, что решение бороться с лишним весом он принял в 2017 году. Мужчина отправился в отпуск и понял, что не может нормально пристегнуть ремень в самолете, влезть в аттракционы в парке развлечений, он страдал одышкой и постоянно уставал. Незадолго до этого умерла его мама, и Итан был подавлен. Он осознал, что нужно бороться, и

    Итану помогла кето-диета (сокращение и исключение углеводов из рациона) и интервальное голодание. Мужчина ел только в промежутке с полудня до 8 вечера. А потом его примером вдохновилась жена. Теперь она готовит здоровую пищу.

    У Итана больше нет преддиабета и ожирения печени, нормализовалось давление, а еще он больше не нуждается в средствах от астмы, а Ребекку больше не беспокоит подошвенный фасцит.

    Теперь Итану не стыдно ходить по дому в майке

    Мужчина искала поддержки и постил фото в соцсетях, где они собирали положительные отзывы. Какой совет он хотел бы дать худеющим? Не стоит думать, что удастся сбросить все сразу. Нужно попытаться сделать что-то для похудения один день. А потом повторять этот день каждый день. Это трудная дорога, и поэтому нельзя сдаваться, споткнувшись о препятствия.

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    здоровое питание семья отпуск
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