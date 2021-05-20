Волшебную палочку Гарри Поттера выставят на аукцион

Торги начнутся с отметки $30−50 тыс.

Крупнейшая компания по продаже сувениров Prop Store 29 июня объявит «волшебный» аукцион в Лос-Анджелесе. Он продлится до 1 июля, сообщает TMZ.

На торги выставят более 1200 культовых предметов со съемочных площадок. Например, волшебную палочку и очки Дэниела Рэдклиффа из двух частей фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти». Стартовая цена — $30−50 тыс. Фанаты другой популярной киносаги — об Индиане Джонсе — получат шанс выкупить замшевую шляпу, в которой Харрисон Форд противостоял богине смерти Кали в фильме «Индиана Джонс и Храм Судьбы» (эстимейт —$150−250 тыс.). Поклонники «Звездных войн» сразятся за право унести домой дроида-астромеханика R2-SHP из фильма «Скайуокер. Восход». Робот на дистанционном управлении будет стоить примерно $120 тыс. Сторонники Бэтмена поохотятся за ремнем супергероя, который носил Майкл Китон в фильме «Бэтмен» 1989 года ($10 тыс.). Также организаторы объявили цену за почтенные головы марионеток Стэтлера и Уолдорфа из юмористической программы 70-х «Маппет-шоу»: $30−50 тыс.

Основатель компании Prop Store Стивен Лейн начал коллекционирует кино-реквизит с 1998 года.

На складах Prop Store, расположенных в Лондоне и Лос-Анджелесе, имеется бейдж Тони Мендеса (Бена Аффлека) из оскароносного фильма «Операция «Арго»», раздвоенный меч из фильма «Гладиатор» Ридли Скотта, пулемет охранника Ледового дворца из фильма «Джеймс Бонд: Умри, но не сейчас» и многое другое.

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