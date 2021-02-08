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    Жизнь

    Возлюбленная Илона Маска в украинском пуховике показала фото с подросшым сыном

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    Певица Граймс с сыном - Возлюбленная Илона Маска в украинском пуховике показала фото с подросшым сыном
    Певица Граймс с сыном

    Бизнесмен и певица поделились снимками в соцсетях

    Илон Маск и Граймс впервые опубликовали в соцсетях фото со своим сыном X Æ A-12. Певица опубликовала первое фото с сыном в своем инстаграме. На снимке Граймс в пуховике украинского бренда IENKI IENKI.

    Илон Маск поделился фото в инстаграме и твиттере.

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    Возлюбленная Илона Маска в украинском пуховике показала фото с подросшым сыном
    Возлюбленная Илона Маска в украинском пуховике показала фото с подросшым сыном

    Имя X Æ A-12 произносится как «Экс Эш Эй Твелв». В документах оно записано как X AE A-XII Musk, так как по законам Калифорнии нельзя использовать цифры и символы при регистрации.

    «X — буква «экс», затем Æ — произносится как «Эш», потом «Эй Твелв», кстати, мой вклад, а Archangel-12 — самый крутой самолет в истории», — ранее объяснял Маск.

    Что касается значения имени, Граймс расшифровала его так: X — неизвестная переменная; Æ — эльфийское написание AI (любовь и/или искусственный интеллект); A-12 — самолет-штурмовик (любимое воздушное судно). Буква «A» также указывает на любимую песню артистки Archangel.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года

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    Теги: дети звезд певица Илон Маск
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