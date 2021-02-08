Возлюбленная Илона Маска в украинском пуховике показала фото с подросшым сыном

Бизнесмен и певица поделились снимками в соцсетях

Илон Маск и Граймс впервые опубликовали в соцсетях фото со своим сыном X Æ A-12. Певица опубликовала первое фото с сыном в своем инстаграме. На снимке Граймс в пуховике украинского бренда IENKI IENKI.

Илон Маск поделился фото в инстаграме и твиттере.

Имя X Æ A-12 произносится как «Экс Эш Эй Твелв». В документах оно записано как X AE A-XII Musk, так как по законам Калифорнии нельзя использовать цифры и символы при регистрации.

«X — буква «экс», затем Æ — произносится как «Эш», потом «Эй Твелв», кстати, мой вклад, а Archangel-12 — самый крутой самолет в истории», — ранее объяснял Маск.

Что касается значения имени, Граймс расшифровала его так: X — неизвестная переменная; Æ — эльфийское написание AI (любовь и/или искусственный интеллект); A-12 — самолет-штурмовик (любимое воздушное судно). Буква «A» также указывает на любимую песню артистки Archangel.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года

.